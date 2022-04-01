Пенсионерка из Луганска получила в Тюмени вид на жительство

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86-летняя жительница Луганска получила вид на жительство в Тюмени. Теперь она сможет оформить пенсию и страховой полис на получение бесплатной медицинской помощи, сообщает региональное УМВД.

Сотрудники управления по вопросам миграции посетили по месту жительства уроженку Украины, вручили ей разрешительный документ.

Старшему инспектору по оформлению документов на временное и постоянное проживание Анне Максименко пенсионерка рассказала, год назад она, похоронив своего супруга, недожившего один день до 92-летия, вынуждена была покинуть родные места. В Тюмени, где проживает дочь, пенсионерка подала заявление на разрешительные документы в УМВД России по Тюменской области.

Поблагодарив сотрудников управления по вопросам миграции за поддержку в сложной жизненной ситуации, женщина призналась, что надеется на то, что когда-нибудь у нее появится возможность вновь побывать в родном городе, пройтись по знакомым улочкам и посетить могилы родных.