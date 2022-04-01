Почти 12,5 тысяч заявок на догазификацию подали жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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12 тыс. 456 заявок на догазификацию домовладений подали жители Тюменской области по данным на середину апреля 2022 года. Из них в работу приняли 10 тыс. 143 заявки, 2 тыс. 900 отклонены.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров, с потенциальными потребителями газа заключено 7 тыс. 947 договоров. Голубое топливо подвели к 1 тыс. 504 домовладениям, осуществлено 1 тыс. 400 подключений.

Он отметил, что причиной отклонения заявок на догазификацию становится чаще всего предоставление неполного пакета документов. Тем не менее можно в любое время донести документы и заявка перейдет в стадию заключения договоров.

"Объем догазификации – живой организм. Любой гражданин может в любое время в любом формате - через МФЦ, сайт единого оператора газоснабжения и другими способами - подать заявку на догазификацию, имея необходимый пакет документов. Даже если он подаст документы в конце 2022 года, то плавно перейдет на догазификацию 2023 года, где мы будем продолжать эту работу", - рассказал он.

Виктор Назаров добавил, что по данным план-графика догазификации в Тюменской области почти 24 тыс. потенциальных потребителей газа. План-график составляется совместно с правительством региона и главами муниципалитетов.

"Вместе с правительством региона мы смотрим каждый район, анализируем, где нужно провести догазификацию. Сформировать пул потребителей помогают и главы муниципальных образований, в работу включились все районы. Также мы организуем выездные проекты, когда наши специалисты выезжают на места, принимают заявки и заключают договоры, чтобы ускорить этот процесс. Работа налажена четкая, живая, динамичная и под контролем правительства региона", - рассказал он.

Напомним, догазификация домовладений проводится в газифицированных населенных пунктах с выводом газопровода к границе земельного участка. Для участия в программе догазификации необходимо наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и дом, наличие газа в населенном пункте. Для собственников подключение бесплатно.

Подать заявление можно дистанционно на официальном сайте компании "Газпром газораспределение Север", а также лично - в центрах обслуживания клиентов или в МФЦ.

Любовь Голышева