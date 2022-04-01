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Тюменская область начнет экспортировать продукты и пиломатериалы в китайскую провинцию Хэйлунцзян

Экономика, 13:09 20 апреля 2022

администрации Исетского района | Фото: администрации Исетского района

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Тюменская область и китайская провинция Хэйлунцзян заключили соглашение о сотрудничестве по итогам российско-китайского онлайн-форума "Бизнес неделя России и Китая" 19 апреля. Делегацию Тюменской области возглавил заместитель губернатора Андрей Пантелеев, сообщает региональное инвестиционное агентство.

"Китай как внешнеторговый партнер для нашего региона имеет большое значение. В прошлом году наши предприятия отгрузили львиную долю своей продукции. Теперь на Востоке находим замену западному импорту для региональных производств", - отметил он.

От Тюменской области документ подписала руководитель Центра поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Салтанат Сибанбаева.

Стороны договорились о совместном решении вопросов международной кооперации, увеличении объема взаимной торговли, повышении экспортно-импортного потенциала двух регионов.

"На первом этапе планируется запуск реверсивной логистики: формирование системных отправок из провинции Хэйлунцзян в Тюменскую область и наоборот. На данный момент ведется сбор информации о планируемых объемах экспорта тюменских товаров в Китай. Речь идет о пищевой продукции и пиломатериалах, а также о необходимых объемах оборудования и техники, планируемых к покупке в Китае", - сказала руководитель центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаева.

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# импортозамещение , экспорт

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