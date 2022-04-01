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На выставке "Охота и рыбалка" тюменцев угощают острожным чаем и знакомят с достопримечательностями

Общество, 13:42 20 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Острожным чаем по секретному рецепту и сушками из Ялуторовска угощает команда Visit Tyumen гостей специализированной выставки "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых", которая открылась в Выставочном зале в Тюмени 20 апреля. Здесь презентуют туристический потенциал региона, в частности, рассказывают об охотничьих турах региона.

В Тюменской области охотятся на медведя, лося, косуля, кабана, лисицу, марала, пятнистого оленя, куницу, глухаря, утку, тетерева. Рыбаки могут посетить водоемы, в которых водятся щука, чебак, окунь, налим, язь, судак и другие виды рыб. Подробная информация представлена на сайте Visit Tyumen.

На стенде, оформленном под русскую избу, посетители получают информацию о достопримечательностях Тюмени и региона, музеях, выставках, санаториях и термальных источниках. Гостей угощают конфетами фабрики "Квартет" и минеральной водой.

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Здесь же можно подробнее узнать о Ялуторовске. "Наш город славится событийными мероприятиями. На выставке представлены Ялуторовский острог, наши санатории, точки общественного питания. Также рассказываем о фабрике "Далматово". Угощаем гостей нашим острожным чаем по старинному секретному рецепту и популярными сушками. Туристы, приезжающие к нам, конечно, спрашивают конфеты "В гостях у сказки" с изображением Гулливера. Все это можно приобрести в Ялуторовском остроге", — рассказала руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

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Ближайшее событие, на которое зовут ялуторовчане жителей Тюменской области, состоится на Сретенской площади 30 апреля. Это праздник "Красная горка", кульминацией которого станет выпекание яичницы на трехметровой сковороде. На угощение ялуторовчан и гостей города уйдет полторы тысячи яиц. Также на празднике выпекут метровые блины, посвящать гостей в блинопеки.

"Этот праздник связан с тем, что на Руси после Великого поста, который длится семь дней, и через неделю после Пасхи наступает Красная горка. Было принято играть свадьбы. У нас все будет завязано на сватовстве, свадьбах", — добавила Нина Бешенцева. Праздник продлится с 12 до 16 часов. Вход бесплатный.

Выставка "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" проработает в Выставочном зале до 24 апреля. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , охота , рыбалка , Ялуторовский острог

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