На выставке "Охота и рыбалка" тюменцев угощают острожным чаем и знакомят с достопримечательностями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете 1 тыс. 655 тонн семенного картофеля экспортировано из Тюменской области с начала 2022 года

Острожным чаем по секретному рецепту и сушками из Ялуторовска угощает команда Visit Tyumen гостей специализированной выставки "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых", которая открылась в Выставочном зале в Тюмени 20 апреля. Здесь презентуют туристический потенциал региона, в частности, рассказывают об охотничьих турах региона.

В Тюменской области охотятся на медведя, лося, косуля, кабана, лисицу, марала, пятнистого оленя, куницу, глухаря, утку, тетерева. Рыбаки могут посетить водоемы, в которых водятся щука, чебак, окунь, налим, язь, судак и другие виды рыб. Подробная информация представлена на сайте Visit Tyumen.

На стенде, оформленном под русскую избу, посетители получают информацию о достопримечательностях Тюмени и региона, музеях, выставках, санаториях и термальных источниках. Гостей угощают конфетами фабрики "Квартет" и минеральной водой.

Здесь же можно подробнее узнать о Ялуторовске. "Наш город славится событийными мероприятиями. На выставке представлены Ялуторовский острог, наши санатории, точки общественного питания. Также рассказываем о фабрике "Далматово". Угощаем гостей нашим острожным чаем по старинному секретному рецепту и популярными сушками. Туристы, приезжающие к нам, конечно, спрашивают конфеты "В гостях у сказки" с изображением Гулливера. Все это можно приобрести в Ялуторовском остроге", — рассказала руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

Ближайшее событие, на которое зовут ялуторовчане жителей Тюменской области, состоится на Сретенской площади 30 апреля. Это праздник "Красная горка", кульминацией которого станет выпекание яичницы на трехметровой сковороде. На угощение ялуторовчан и гостей города уйдет полторы тысячи яиц. Также на празднике выпекут метровые блины, посвящать гостей в блинопеки.

"Этот праздник связан с тем, что на Руси после Великого поста, который длится семь дней, и через неделю после Пасхи наступает Красная горка. Было принято играть свадьбы. У нас все будет завязано на сватовстве, свадьбах", — добавила Нина Бешенцева. Праздник продлится с 12 до 16 часов. Вход бесплатный.

Выставка "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" проработает в Выставочном зале до 24 апреля. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова