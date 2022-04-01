Нормативы ГТО могут сдать жители Тюмени на выставке "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нормативы ГТО могут сдать посетители специализированной выставки "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых", которая открылась в Выставочном зале в Тюмени 20 апреля.

Любой желающий в тестовом режиме может попробовать прыжок в длину с места, наклон с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища за минуту, сгибание и разгибание рук.

"При наличии медицинского допуска и регистрации на сайте ГТО мы заносим эти результаты в личные кабинеты, чтобы участники получили знаки отличия", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела ГТО Тюменского городского многопрофильного центра департамента по спорту и молодежной политике Алина Рамазанова.

Здесь же посетители могут ознакомиться с графиком тестирования. Отчетный период для каждого человека — один календарный год.

"Конечно, все нормативы можно сдать за неделю, можно растянуть на год. После сдачи присваиваются знаки. Сегодня всем раздаем книжки о нормативах в соответствии с полом и возрастом", — поделилась Алина Рамазанова.

Площадка, на которой можно сдать нормативы ГТО, будет работать в Выставочном зале по 24 апреля. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова