Владимир Якушев: необходимо наладить систему обратной связи с бизнесом

| Фото: сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе | Фото: сайт полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе

Правительство России приняло ряд решений по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий. Наша задача – наладить оперативную систему обратной связи с бизнесом.

Об этом полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев сообщил в ходе заседания рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса 20 апреля.

На встрече были рассмотрены вопросы поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, особое внимание уделено льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства. Ещё одним вопросом стала поддержка рынка труда и меры по снижению безработицы.

Полпред подчеркнул основную задачу – наладить оперативную систему обратной связи с бизнесом, а также проанализировать эффективность и достаточность существующих мер поддержки. "При необходимости надо доработать "узкие" места, либо предложить компаниям дополнительные инструменты для пополнения оборотных средств", – подчеркнул Владимир Якушев.