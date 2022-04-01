  • 20 апреля 202220.04.2022среда
  • USD79,0287
    EUR85,9674
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области при поддержке Росмолодежи реализуют проект по профилактике экстремизма

Общество, 17:03 20 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области проживают более 5 тысяч почетных доноров России

Проект Тюменского государственного университета "Верим в мир" выиграл грант от "Росмолодежи" в 600 тыс. рублей. Итоги конкурса стали известны 14 апреля.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" авторы проекта, цикл встреч пройдет в формате диалога между экспертами и студентами вузов, ссузов Тюменской области с октября по декабрь 2022 г. Всего планируется пять лекций, где поучаствуют более 6 тыс. человек.

"К сожалению, в обществе существуют определенные стереотипы относительно отдельных этнических и вероисповедальных групп. Большую опасность представляет пропагандистская и вербовочная деятельность, которую проводят в интернете экстремистские, террористические и прочие деструктивные группы, в том числе псевдореволюционные. Именно актуальная проблема вовлечения молодых людей в антисоциальную деятельность подтолкнула нас к разработке данного направления", — поделился с изданием "Тюменская линия" руководитель диалоговой площадки Динар Нафиков.

Спикерами выступят советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская, эксперт координационного центра по противодействию идеологии экстремизма и терроризма ТюмГУ Александр Ярков, директор координационного центра Ярослав Ильин. Экспертами станут сотрудники духовного управления мусульман Тюменской области, представители Московского и Казанского исламского институтов и Болгарской исламской академии.

Всего "Росмолодежь" выдала гранты 173 вузам России. От ТюмГУ конкурсная комиссия поддержала шесть молодежных социально-значимых проектов на общую сумму 5 млн 250 тыс. рублей.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , ислам , проекты , профилактика , Росмолодежь , ТюмГУ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 20.04.2022Тоболяков научат делать мини-наличники и птиц из крапивной нити
18:20 20.04.2022Врачи рекомендуют тюменцам ставить на окна блокаторы и ручки с замком
18:09 20.04.2022Лодки, экипировку и снегоболотоход показали на выставке "Охота и рыбалка" в Тюмени
17:58 20.04.202221 апреля - события дня