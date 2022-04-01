В Тюменской области при поддержке Росмолодежи реализуют проект по профилактике экстремизма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Проект Тюменского государственного университета "Верим в мир" выиграл грант от "Росмолодежи" в 600 тыс. рублей. Итоги конкурса стали известны 14 апреля.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" авторы проекта, цикл встреч пройдет в формате диалога между экспертами и студентами вузов, ссузов Тюменской области с октября по декабрь 2022 г. Всего планируется пять лекций, где поучаствуют более 6 тыс. человек.

"К сожалению, в обществе существуют определенные стереотипы относительно отдельных этнических и вероисповедальных групп. Большую опасность представляет пропагандистская и вербовочная деятельность, которую проводят в интернете экстремистские, террористические и прочие деструктивные группы, в том числе псевдореволюционные. Именно актуальная проблема вовлечения молодых людей в антисоциальную деятельность подтолкнула нас к разработке данного направления", — поделился с изданием "Тюменская линия" руководитель диалоговой площадки Динар Нафиков.

Спикерами выступят советник ректора ТюмГУ Ольга Загвязинская, эксперт координационного центра по противодействию идеологии экстремизма и терроризма ТюмГУ Александр Ярков, директор координационного центра Ярослав Ильин. Экспертами станут сотрудники духовного управления мусульман Тюменской области, представители Московского и Казанского исламского институтов и Болгарской исламской академии.

Всего "Росмолодежь" выдала гранты 173 вузам России. От ТюмГУ конкурсная комиссия поддержала шесть молодежных социально-значимых проектов на общую сумму 5 млн 250 тыс. рублей.

Виктория Макарова