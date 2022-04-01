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В Тюменской области проживают более 5 тысяч почетных доноров России

Общество, 17:47 20 апреля 2022

департамент здравоохранения Тюменской области

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Около 30 тыс. жителей Тюменской области ежегодно сдают кровь на Областную станцию переливания крови. Более 5 тыс. человек в являются почётными донорами России, сообщает региональный департамент здравоохранения в Национальный день донора, 20 апреля.

Донорская кровь используется при сложных операциях или родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах, гематологических, онкологических и других заболеваниях. Кровь одного донора разделяется на компоненты и благодаря этому может спасти жизнь нескольким пациентам. В 2021 году впервые донорами стали 3 тыс. 787 человек.

Всего в 2021 г. на Областной станции переливания крови проведено более 55 тыс. донаций крови и её компонентов.

С апреля 2020 года на станции проводят заготовку антиковидной плазмы от пациентов, перенёсших COVID-19.

"За прошлый год заготовлено более 4 000 литров патогенредуцированной плазмы. Более 2 000 пациентов в регионе получили антиковидную плазму в рамках проводимой антиковидной терапии в прошлом году", - говорят медики.

Ближайшая донорская суббота пройдет 7 мая. Желающих пополнить банк крови ждут на станции переливания по адресу: Тюмень ул. Энергетиков, 35 с 8 утра до 13 часов дня. Специалисты обращают внимание, что в рамках акции будет осуществляться приём только повторных и постоянных доноров. Новичков в деле донорства на станции ждут в будни с 8 утра до 13 часов.

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# День донора

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