Лодки, экипировку и снегоболотоход показали на выставке "Охота и рыбалка" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лодки, экипировку, удочки и технику представили на специализированной выставки "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых", которая открылась в Выставочном зале в Тюмени 20 апреля.

У тюменской мастерской "Дед Мазай" на выставке - лодки, катамараны, тенты, спасательные жилеты. "В основном работаем под заказ. Выпускаем продукцию под любые размеры. У нас в мастерской трудятся десять человек. Нашу продукцию заказывают покупатели из других регионов, из Санкт-Петербурга, с Дальнего Востока", — рассказал директор Дмитрий Брем.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военную форму, одежду для рыбалки и охоты выставили сотрудники магазина "Блокпост". Большинство вещей, представленных здесь, выпускают в России. "У нас есть собственное производство и партнеры, с которыми мы работаем. Из новинок мы представляем высокотехнологичный бренд Daski. Эта одежда высокого качества. Ткани обладают хорошей воздухопроницаемостью", — добавила представитель магазина Алена Калашникова.

В Выставочном зале торговый дом "Окунь" установил демонстрационный бассейн. Здесь можно узнать, как работать с различными приманками, начиная от поверхностных и заканчивая глубокими.

На улице у Выставочного зала выставлен снегоболотоход Tinger, выпущенный в Череповце. "В отличие от снегоходов и квадроциклов, эту машину можно использовать круглый год. Проблем с комплектующими не будет. Запчасти из Череповца могут доставить за пять-семь дней. Вездеходы выпускается с 2011 года, именно этот, более усовершенствованный, начали выпускать два года назад. У последней модели увеличилась длина, машина "берет" меньше травы на болотах, объем бака увеличен с 38 до 110 литров", — поделился дилер в Тюмени Андрей Скребцов.

Он добавил, что российская техника нисколько не уступает иностранной. По его словам, представленная в рамках выставки машина заточена под наши условия. Андрей Скребцов уверен, что в болотистой местности, в Заболотье без нее не обойтись.

Выставка проработает в Выставочном зале по 24 апреля. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова