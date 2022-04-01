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Более тысячи молодых людей объединит фестиваль "Россия вдохновляет" в Тобольске

Политика, 15:14 21 апреля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Президента Владимира Путина пригласили на Всероссийский фестиваль "Россия вдохновляет", который пройдет в Тобольске в августе. Фестиваль объединит более 1 тыс. молодых людей всех субъектов РФ и более 300 тыс. зрителей в онлайн-формате, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В программе форума более сотни событий: мастер-классы, дискуссии, полезные встречи и другие форматы общения молодежи с профильными спикерами и медийными личностями страны.

Губернатор Александр Моор отметил, что Тюменская область неоднократно выступала партнером проектов платформы "Россия – страна возможностей" и сейчас тоже готова поддержать инициативу.

"Мы благодарим президента страны за оказанное доверие и приложим все усилия для качественной организации форума "Россия вдохновляет" в Тобольске", - добавил он.

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# Тобольск , фестивали

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