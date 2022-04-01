Наталья Кропочева: нашему поколению о войне рассказывали ее ветераны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наше поколение лично встречалось с ветеранами Великой Отечественной войны, узнавало о ней из первых рук. Мы, замерев, слушали истории фронтовиков, которые приходили в школу и со слезами на глазах рассказывали о кровопролитных боях, подвигах своих товарищей, о том, как скучали они по своим семьям и воевали за них. За то, чтобы у их детей было мирное и свободное от фашизма будущее. Об этом рассказала директор Ишимского крупозавода Наталья Кропочева.

"Сейчас то же самое делают наши военные в ходе спецоперации. Они уничтожают поднявший голову на Украине нацизм, чтобы будущее, мирное и счастливое, было у детей Донбасса", - подчеркнула она.

Именно поэтому сама Наталья Кропочева полностью поддерживает линию президента Путина и действия Российской армии. И вместе с сотрудниками предприятия оказывает возможную помощь жителям Донбасса из сибирского города Ишима.

Для мирного населения ДНР и ЛНР на предприятии собрали большую гуманитарную посылку с чаем, кофе, продуктами питания и предметами личной гигиены. Если будет нужно, завод готов поделиться и своей продукцией.

Наталья Кропочева рассказала, что в ее семье заведено участие в параде Победы: "Так было, так есть и, надеюсь, так будет продолжаться".

Она добавила, что ее мама была ребенком войны, в школе дети писали сочинения о своих бабушках и дедушках. Люди должны беречь память о своих предках, потому что из истории каждой семьи складывается большая история многонациональной России.

Инна Кондрашкина