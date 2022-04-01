Около 19 тысяч гектаров неиспользуемых земель ввели в сельхозоборот в Тюменской области

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Около 19 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель вовлечены в сельхозоборот в Тюменской области за последние шесть лет. Об этом глава региона Александр Моор сообщил на пресс-конференции, посвященной началу весенне-полевых работ и продовольственной безопасности региона, 21 апреля.

"Сегодня большой спрос в мире в целом на сельхозпродукцию. Поэтому мы должны этой ситуацией воспользоваться — максимально ввести в оборот все земли, которые сегодня не используются. В Тюменской области мы занимаемся этим вопросом много лет. Сегодня почти все земли, которые можно вовлечь в сельхозоборот, распаханы и засеиваются. Тем не менее в этом году мы ввели в оборот около семи тысяч гектаров", — сказал губернатор.

До 2030 года в регионе планируют ввести в оборот еще около 10 тыс. гектаров. Каждый гектар земли сегодня важен, заверил глава региона.

Инна Пахомова