Всероссийский автопробег "Za мир! Труд! Май! Za мир без нацизма!" пройдет через Ишим

| Фото: организаторов автопробега | Фото: организаторов автопробега

Всероссийский автопробег "Za мир! Труд! Май! Za мир без нацизма!" пройдет через Ишим. Участников акции горожане ожидают увидеть 24 апреля.

По информации администрации Ишима, всероссийский автопробег организовали сотрудники Федерации независимых профсоюзов России. Он организован в поддержку действий руководства страны и решений, принятых президентом Владимиром Путиным.

"Участники автопробега демонстрируют необходимость сплочения общества, активной работы по укреплению экономических и социальных позиций России, поддержки занятости и доходов людей", - говорят организаторы.

| Фото: организаторов автопробега | Фото: организаторов автопробега

Акция стартовала 12 апреля во Владивостоке, а завершился в Волгограде.

В Ишиме 24 апреля в 17 часов с участием представителей профсоюзов на Соборной площади пройдет митинг, участники автопробега возложат цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.