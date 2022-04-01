Якушев рассказал, как предприятия могут найти друг друга за два клика

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Цифровой ресурс Биржа импортозамещения запустил Минпромторг России, здесь предприятия могут найти друг друга за два клика, рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в интервью "Эксперт-Уралу".

Он отметил, что часто бывает, когда предприятия работают в одном регионе, даже в одном городе, могут быть полезны друг другу, но взаимоотношений между ними нет. "Настало время кооперации. К этой работе необходимо подключить всех, начиная с трудовых коллективов, директоров предприятий, заканчивая всеми уровнями власти. В помощь этим процессам Минпромторг запустил такой мощный цифровой ресурс, как Биржа импортозамещения, здесь предприятия могут найти друг друга за два клика", - отметил Якушев.

Полпред указал, что таких площадок должно быть больше. "Аналогичный центр по импортозамещению открылся в Челябинске. И остальные регионы могут в этом направлении двигаться. У нас есть университеты, научно-образовательные центры, лаборатории, которые постараются максимально быстро разрабатывать и внедрять конкретные технологии для промышленности", - отметил он.

В Уральском федеральном округе Газпром, Сургутнефтегаз, ЛУКойл, "Газпром нефть" активно с 2014 года занимаются импортозамещением.