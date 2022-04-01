На строительство дороги Европа - Западный Китай, которая пройдет через Тюмень, выделено 34 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На строительство дорог, которые свяжут Европу с Западным Китаем, и пройдут через Тюмень до границы с Монголией и Китаем выделены дополнительные средства. По поручению президента правительство выделило дополнительные 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца и маршрута Европа – Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем, сообщает пресс-служба правительства выделено 34 млрд рублей.

Современные и качественные, рационально спроектированные дороги, по словам главы правительства Михаила Мишустина, должны быть по всей стране. "И решение такой задачи остается для нас одним из приоритетов", – подчеркнул он.

Всего в 63 субъекта будет направлено 86 млрд рублей на то, чтобы привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог.

В 2021 году был отремонтирован рекордный объем автодорог. Дополнительное финансирование позволит не снижать высокие темпы дорожного строительства в России, сформировать обходы вокруг крупных городов и разгрузить их от пробок.