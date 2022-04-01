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Автомобиль загорелся на улице Валерии Гнаровской в Тюмени

Происшествия, 14:21 25 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль загорелся у ТРЦ "Фаворит" на ул. Валерии Гнаровской в Тюмени 25 апреля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, сообщение о возгорании поступило в 11 часов 12 минут.

По информации МЧС, пострадавших нет.

"На месте работали две пожарных машины и восемь сотрудников МЧС", — рассказал он.

Инна Пахомова

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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