Автомобиль загорелся на улице Валерии Гнаровской в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль загорелся у ТРЦ "Фаворит" на ул. Валерии Гнаровской в Тюмени 25 апреля.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, сообщение о возгорании поступило в 11 часов 12 минут.

По информации МЧС, пострадавших нет.

"На месте работали две пожарных машины и восемь сотрудников МЧС", — рассказал он.

Инна Пахомова