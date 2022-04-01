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Общественница из Заводоуковска поблагодарила российских военных за героизм и защиту

Политика, 16:48 25 апреля 2022

предоставлено Ольгой Шушариной | Фото: предоставлено Ольгой Шушариной

Российская армия делает все возможное, чтобы защитить русских в Донбассе и на Украине, низкий им поклон и огромное спасибо за то, что они встали единым строем, надежным заслоном, за которым мы сегодня находимся в безопасности. Так поблагодарила российских военных председатель союза органов территориального общественного самоуправления Заводоуковского городского округа Ольга Шушарина.

"Те люди, которые не поддерживают происходящее, - у них либо низкий уровень патриотизма и осведомленности, тогда им нужно учиться любить свою страну и изучать историю для понимания происходящего. Либо за точку зрения им платит Запад – и тогда они просто предатели. Мое же личное мнение созвучно известному изречению: в истории всегда происходит лишь должное и неотвратимое!" - подчеркнула она.

Ольга Шушарина добавила, что время все расставит по местам, и те, кто заблуждался по незнанию, осознают ошибочность своих суждений. А те, кто делал это намеренно, потеряют не только уважение соотечественников, но и свою родину.

По словам общественницы, семья солидарна с нею, поддерживает действия президента и армии РФ. Сын 11-ти лет воспринимает ситуацию адекватно, но ему очень обидно, что россиян так оскорбляют и без вины наказывают. Объяснить же подростку, почему взрослые из США и Европы поступают так гадко в отношении русских, бывает сложно.

Инна Кондрашкина

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# Донецк , спецоперация

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