Тюменские земледельцы посеяли гибридную морковь нового поколения

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Специалисты тюменской компании "Агро-Сиб-Альянс" приступили к севу гибридной моркови первого поколения "Проминанс". Засеяли первый гектар, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Всходы появятся уже через 15 дней. Если пойдут дожди, морковь вырастит быстрее. Общий объем площади под морковью составит 7 га. В работе задействованы разбрасыватель удобрений, культиватор, гребнеобразователь и овощная сеялка.

В ближайшие дни аграрии начнут высевать свеклу, посадят картофель и рассаду капусты. Проводятся работы по подготовке почвы, внесению удобрений.

Добавим, в Тюменском районе выращивают нетипичную культуру - листовой салат. Крестьянское хозяйство Быкова Мальковского муниципального образования выделило четыре га под культуру. За сезон аграрии собирают три-четыре урожая. Листовой салат уже несколько лет показывает себя хорошо, имеет экономический положительный эффект, несмотря на сложную технологию обработки и поставки.

Яровой сев составит 20 тыс. 636 га. Сельскохозяйственные предприятия засеют 18 тыс. га, крестьянско-фермерские хозяйства - 2,5 тыс. га. В 2022 году под овощи выделили 451 га. Площадь под посев картофеля составит 2 тыс. 126 га.