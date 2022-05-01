Александр Ремезков поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда

| Фото: фракция "Справедливая Россия - За правду" | Фото: фракция "Справедливая Россия - За правду"

Название Первомая изменилось, но сегодня как никогда актуален советский слоган этого праздника: "Мир! Труд! Май!".

Об этом заявил депутат Госдумы России от Тюменской области, фракция "Справедливая Россия - За правду" Александр Ремезков, поздравляя жителей региона с праздником Весны и Труда.

По его словам, Россия отстаивает свой суверенитет и отвоевывает право на мирную жизнь, наполненную весенней радостью и созидательным трудом.

"Пусть над вашими головами сияет мирное небо! Пусть каждый ваш день будет наполнен трудовыми свершениями и жизненными успехами! Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, любви и заботы близких людей, надежной дружеской поддержки, взаимопонимания и взаимопомощи!" - сказал Александр Ремезков.