Из Тюменской области в Казахстан отправили 700 тонн продовольственного гороха

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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700 тонн продовольственного гороха отправлено из Ишима Тюменской области в Казахстан в апреле. Продукция получила фитосанитарный сертификат, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Лаборанты ведомства провели исследования образцов продовольственного гороха от партии общей массой 700 т. Карантинных организмов в образцах не выявлено.

На сегодня в Тюменской области основной экспортер продовольственного гороха находится в Ишиме. Предприятие отправляет партии продукции не в Казахстан, но и в Латвию и Киргизию.