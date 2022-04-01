Бокс для обмена одежды открыли в МТЦ "Космос"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Бокс для обмена одежды открыли в МТЦ "Космос" 27 апреля. Он разделен на несколько отсеков, каждый из которых предназначен для определенного вида вещей. Отдельно можно положить одежду, обувь и аксессуары, сообщают организаторы.

Создатели открыли бокс в связи с "Фестивалем Дарения" от Росмолодежи. Это возможность приобщиться к идее фестиваля: отдавая что-то безвозмездно, человек может рассчитывать на то, что добро вернется, говорят они.

До этого точка активно функционировала летом 2021 года во время фестиваля модной индустрии UPCYCLING LIFE, проходившем в театральном центре. Фестиваль был посвящен теме устойчивой моды, разумного потребления и переработки.

"На мой взгляд, стоит быть экологичным во всех сферах жизни. Это касается и взаимодействия с природой, и общения, и даже гардероба. Мы можем сделать мир немного лучше, отдав то, что нам не требуется. Поэтому бокс-шеринг – это маленький, но важный шаг к нашей экологичности, и мы предлагаем сделать этот шаг вместе", — говорит куратор проекта Ольга Городиская.