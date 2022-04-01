В майские праздники для тюменцев и гостей города организуют бесплатные проверки здоровья

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Бесплатно пройти диагностику, составить план здоровья, побывать на консультации у ведущих экспертов смогут жители и гости Тюмени в двух локациях со 2 по 8 мая, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В термальном курорте "ЛетоЛето" со 2 по 8 мая можно пройти диагностические чек-ап-программы. Запись по телефону +7 (961) 210-12-69.

3-4 мая врач-гигиенист стоматологической поликлиники № 3 проведет профилактические осмотры; 4 мая будет организован прием врача-оториноларинголога и гепатолога; 5 мая – прием врача-нейрохирурга и специалиста по хирургическому лечению, 6 мая – прием врача-уролога из медико-санитарной части "Нефтяник".

В палатке здоровья в ТРЦ "Кристалл" 4-6 мая с 10 до 14 часов врачи Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики измерят уровень стресса, артериальное давление, количество холестерина и глюкозы в крови, исследуют состояние сердечно-сосудистой системы, дадут рекомендации по правильному питанию.