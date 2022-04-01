  • 29 апреля 202229.04.2022пятница
  • USD72,2953
    EUR75,3117
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В майские праздники для тюменцев и гостей города организуют бесплатные проверки здоровья

Общество, 09:10 29 апреля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Получить высокий урожай картофеля в северном районе реально, считает уватский фермер

Бесплатно пройти диагностику, составить план здоровья, побывать на консультации у ведущих экспертов смогут жители и гости Тюмени в двух локациях со 2 по 8 мая, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В термальном курорте "ЛетоЛето" со 2 по 8 мая можно пройти диагностические чек-ап-программы. Запись по телефону +7 (961) 210-12-69.

3-4 мая врач-гигиенист стоматологической поликлиники № 3 проведет профилактические осмотры; 4 мая будет организован прием врача-оториноларинголога и гепатолога; 5 мая – прием врача-нейрохирурга и специалиста по хирургическому лечению, 6 мая – прием врача-уролога из медико-санитарной части "Нефтяник".

В палатке здоровья в ТРЦ "Кристалл" 4-6 мая с 10 до 14 часов врачи Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики измерят уровень стресса, артериальное давление, количество холестерина и глюкозы в крови, исследуют состояние сердечно-сосудистой системы, дадут рекомендации по правильному питанию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 29.04.2022Тюменка не сдала тест на COVID-19 после отдыха в Турции, ей выписали штраф
10:16 29.04.2022Получить высокий урожай картофеля в северном районе реально, считает уватский фермер
10:05 29.04.2022О жизни Тюмени в военные годы расскажет выставка в сквере Якова Неумоева
09:54 29.04.2022Пробы воздуха после пожара в торговом центре Ишима исследуют на наличие вредных веществ