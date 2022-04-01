Получить высокий урожай картофеля в северном районе реально, считает уватский фермер
До 700 тонн картофеля трех сортов получает с 50 га фермер из Уватского района Леонид Михайлин. Чтобы суровый северный климат с его коротким летом не влиял на продуктивность, нужно соблюдать определенную технологию и применять минеральные удобрения, считает он.
Возделыванием картофеля профессиональный агроном занялся в 2008 году, организовал ООО "ЛЭННИ". За основу взял проверенные сорта: "Гала", "Скарлет", "Розара".
Со временем хозяйственник понял, что помимо посадки, возделывания культуры, важно хранение готовой продукции. Так на предприятии появились деревянные короба. В них картофель остается сохранным до посадки почти на 100%.
В предстоящую посевную кампанию на 10 га рабочие посеют еще и свеклу.
"Свеклу до этого сеяли, но в 2019 году понесли большие убытки и отказались от нее. Сейчас более-менее ситуация восстанавливается, поэтому закупили и семена свеклы. Они, кстати, отечественные. А вот что касается препаратов химзащиты, то это все импортное", - говорит Леонид Михайлин.
Семь единиц техники, в основном "Беларусы", готовы к выходу в поле, это показал традиционный техосмотр. На период посевной и уборочной кампаний фермер предоставляет рабочие места 10 местным жителям.
Анжела Лебедева