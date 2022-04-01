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Выставкой золотного сибирского шитья откроется ремесленный сезон в музее "Дом Машарова"

Общество, 13:04 30 апреля 2022

предоставлено Еленой Сулеймановой | Фото: предоставлено Еленой Сулеймановой

Выставкой золотного сибирского шитья откроется четвертый ремесленный сезон в музее "Дом Машарова" 1 мая. В этот день для тюменцев выступят творческие коллективы и ансамбли, будет работать ярмарка, организованы мастер-классы и игры на свежем воздухе в рамках Арт-резиденции "ВМашарова" (ул. Ленина, 24).

Выставка "Золотные узоры", которая станет одним из акцентных мероприятий этого дня, организована при поддержке школы креативных индустрий "Золотная Нить Сибири", сообщает музей.

"Это не просто давнее ремесло, но и актуальное креативное направление рукоделия в наши дни, которое требует усидчивости, точности и таланта. Расписные кокошники, платья, парадные костюмы переливаются золотым свечением и поражают своей красотой", - говорится в описании выставки.

Тюменцы и гости областной столицы смогут лично пообщаться с автором коллекции - Еленой Сулеймановой и попробовать себя в роли золотошвеи.

Открытие четвертого ремесленного сезона состоится 1 мая в 12 часов, а выставки - в 13 часов 30 минут. Подробности по телефону: 8 (3452) 46-13-10.

Напомним, что проект областной организации "Демография поколений" по созданию школы креативных индустрий "Золотая нить Сибири" признан победителем первого в 2022 г. конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

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# золотное шитье

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