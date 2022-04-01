Татьяна Шевелёва: справимся, потому что держава сильная, а народ крепкий

| Фото: предоставлено Татьяной Шевёлевой | Фото: предоставлено Татьяной Шевёлевой

Я думаю, россияне справится со всеми трудностями. Наша держава сильная, народ крепкий, все будет хорошо, потому что наше дело правое.

Так считает руководитель клиентской службы ПФР в Юргинском районе, лидер местного отделения Союза женщин России Татьяна Шевелёва.

По ее мнению, без помощи России геноцид русских людей на Донбассе не закончился бы, поэтому президент и принял единственно возможное решение о спасении мирных граждан ДНР и ЛНР.

"Не знаю почему, понимая очевидный исход спецоперации, киевская власть не пытается обойтись меньшими потерями. Успешное завершение – вопрос времени, он будет решен однозначно, победа будет за нами!" - подчеркнула Татьяна Шевелёва.

Инна Кондрашкина