В Тюменской области в Абатском районе введен режим ЧС

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Режим ЧС введен в Абатском районе. Для борьбы со стихией направлена дополнительно группа пожарных-десантников. Об этом в своем Telegram-канале написал Александр Моор.

На случай осложнения ситуации для ликвидации природных пожаров будет задействован еще один вертолет компании "ЮТэйр". Он выйдет на дежурство в районе Тобольска, проинформировал глава региона.

"Поручил главам муниципальных образований усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе по ночам. Обеспечить вывоз ТБО из садовых товариществ, чтобы ни у кого из дачников не возникало желания развести костер и сжечь мусор", - рассказал губернатор.

В регионе уже выявлены случаи, когда из-за нарушения пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем возникли пожары.

"Будем и дальше тщательно расследовать каждое возгорание, выявлять виновных и наказывать их по всей строгости закона", - сказал Александр Моор.