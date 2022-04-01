В мае нормативы ГТО тюменцы сдадут на открытом воздухе

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В мае тюменцы пройдут тестирование ГТО на открытых площадках. Например, 19 мая горожан будут ждать на площадке на Масловском взвозе (набережная) в рамках праздничных мероприятий, посвященных 100-летию пионерии, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

21 мая испытания комплекса можно будет пройти на спортивном фестивале "Тюмень сильная", который развернется у выставочного зала "Тюменская ярмарка" по адресу ул. Севастопольская, 12.

Также в мае к привычным испытаниям добавляются кросс по пересеченной местности на различные дистанции, метание спортивного снаряда, туристический поход.

Эти и другие нормативы у граждан всех возрастных категорий по-прежнему принимают городские центры тестирования.

Напомним, для выполнения нормативов необходимо зарегистрироваться на сайте, получить меддопуск и предварительно записаться по телефону в один из центров тестирования. Адреса, контактные телефоны центров и принимаемые нормативы представлены здесь.

Добавим, что новый центр тестирования создан на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья и в скором времени будет готов принять участников комплекса ГТО.