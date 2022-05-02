Команда из Тюменского района сыграет в финале Ночной хоккейной лиги

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда "Сибирь" Тюменского района приглашена на финальный этап Ночной хоккейной лиги, который пройдет с 3 по 10 мая в Сочи.

Команда была создана в 2021 году и сразу выиграла региональный этап XI сезона Ночной хоккейной лиги в дивизионе "Любитель 40+".

Игрок "Сибири" Алексей Гаврилов в 2018 году стал серебряным призером финала в Сочи и принял участие в матче звезд НХЛ против команды президента России Владимира Путина. Тюменский хоккеист отметился заброшенной шайбой.

Хоккей в Тюменском районе – один из самых популярных видов спорта. Местные хоккеисты регулярно занимают призовые места в областных турнирах, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Евгений Бабенко