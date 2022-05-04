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Депутат из Сладково: нашему поколению придется довести дело до конца

Политика, 18:36 04 мая 2022

предоставлено Денисом Пузиковым | Фото: предоставлено Денисом Пузиковым

Российской Федерации не оставили иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Наши предки боролись с нацизмом, но, как показало время, не добили его. При поддержке Запада он рекультивировался на Украине. Нашему поколению придется довести дело до конца.

Так сказал заведующий филиалом лопазновской школы, председатель думы Сладковского района Денис Пузиков.

Педагог уверен, что чувство патриотизма в детях нужно воспитывать с раннего возраста, равно как и рассказывать обо всех происходящих в стране событиях, обсуждать их.

"У нас в школе, как и во всей области, проводятся уроки патриотической направленности, в том числе с объяснением ситуации на Украине. Говорим о том, что русские, белорусы и украинцы – братские народы, объясняем, почему дело дошло до спецоперации и что этому предшествовало", - пояснил он.

Денис Пузиков считает в корне неправильным страх родителей заводить беседы с младшими школьниками о ситуации в Донбассе, роли России и Украины в происходящих событиях. Потому что у детей много вопросов, на которые просто необходимо отвечать.

Также он высказался на тему накачивания Украины оружием. По словам парламентария, это притормаживает действия российской армии, но не останавливает и не остановит их. А вот запас боевого арсенала на Западе при таких темпах поставок скоро сильно истощится, что на руку России.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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