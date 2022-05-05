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Пьяный ишимец украл смартфон из рук консультанта

Происшествия, 17:05 05 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44-летний житель Ишима украл смартфон стоимостью 22 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД России.

В дежурную часть Ишима поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в одном из местных салонов сотовой связи.

Сотрудники полиции в ходе следствия установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неоднократно судимый житель Ишима. Он рассказал, что, будучи пьяным, решил похитить из магазина смартфон для личного использования. Мужчина обошел несколько магазинов, в последнем увидел нужный телефон. Он попросил консультанта показать его. После того, как продавец взял в руки телефон, злоумышленник достал кухонный нож, вырвал девайс из рук продавца и скрылся. Происходящее засняли камеры видеонаблюдения.

Покинув магазин, ишимец отправился домой, где его задержали полицейские.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчину задержали в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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# разбой , УМВД России по Тюменской области

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