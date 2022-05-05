Директор ишимской школы отметила всплеск интереса к истории

| Фото: предоставлено Светланой Стариковой | Фото: предоставлено Светланой Стариковой

Среди школьников повысился интерес к истории. Дети спрашивают, когда и как образовалась Украина, какие отношения связывали ее и Россию, чтобы понять для себя подоплеку происходящих событий. Стараемся отвечать ребятам на все вопросы. С коллективом пришли к выводу, что отступления от программы диктует время. Наша задача – донести до учеников историческую правду, чтобы в интернете их не нашла ее искаженная версия.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор школы № 12 Ишима, депутат городской думы Светлана Старикова.

По словам педагога, показательно прошел классный час в одном из шестых классов школы, когда учитель рассказывал ребятам, что такое фейки и как отличить их от правды.

"Недавно в городе случился пожар, горела крыша торгового центра, так вот фотографии пожара в украинской прессе преподнесли как взрыв военной базы в сибирском Ишиме Тюменской области. Дети на живом примере убедились, как можно исказить действительность на государственном уровне и сделать фейковую новость, не подкрепленную никакими фактами. Очень удивились, а где есть удивление, там есть познание и понимание, за кем правда", - подчеркнула директор.

Светлана Старикова отметила, что школьники стали смотреть много новостных программ, а также осознаннее относиться к проведению патриотических мероприятий. 25 апреля была объявлена патриотическая акция "Георгиевская ленточка" и не пришлось никому напоминать об этом, все до единого школьника надели и носят у сердца этот маленький символ большой Победы.

Педагог добавила, что людей сплотило происходящее, произошло внутреннее единение. Школьники, учителя, родители, все поддерживают российских военных на передовой, ждут 9 мая и победного окончания спецоперации.

Инна Кондрашкина