75 тысяч порций солдатской каши раздадут тюменцам на 13 полевых кухнях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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75 тыс. порций солдатской каши смогут приготовить на полевых кухнях в Тюмени 9 Мая. На улицах областной столицы организуют 13 точек, где будут угощать всех желающих.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Игорь Ревякин, на точках тюменцев будут ждать гречневая каша с тушенкой, хлеб и горячий чай. Вес одной порции — 140 граммов.

Полевые кухни разместят в разных точках города: площадь 400-летия Тюмени, у технопарка, на Цветном бульваре, на набережной Туры, в скверах Депутатов и Комсомольском, на площади Борцов революции, у филармонии. Также отведать каши можно у стелы "Я люблю Тюмень" (ул. Республики, 6а), у Дома быта "Сибирь", Центра татарской культуры, торговых центров "Кристалл" и "Тюмень Сити Молл".

Инна Пахомова