  • 6 мая 20226.05.2022пятница
  • В Тюмени 4..6 С 10 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

75 тысяч порций солдатской каши раздадут тюменцам на 13 полевых кухнях

Общество, 11:53 06 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцам расскажут о боевом пути и судьбах фронтовых кинооператоров

75 тыс. порций солдатской каши смогут приготовить на полевых кухнях в Тюмени 9 Мая. На улицах областной столицы организуют 13 точек, где будут угощать всех желающих.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Игорь Ревякин, на точках тюменцев будут ждать гречневая каша с тушенкой, хлеб и горячий чай. Вес одной порции — 140 граммов.

Полевые кухни разместят в разных точках города: площадь 400-летия Тюмени, у технопарка, на Цветном бульваре, на набережной Туры, в скверах Депутатов и Комсомольском, на площади Борцов революции, у филармонии. Также отведать каши можно у стелы "Я люблю Тюмень" (ул. Республики, 6а), у Дома быта "Сибирь", Центра татарской культуры, торговых центров "Кристалл" и "Тюмень Сити Молл".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы , полевая кухня

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 06.05.2022Ветераны Великой Отечественной бесплатно летают рейсами Utair круглый год
13:58 06.05.202237 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки
13:35 06.05.2022Сиреневый сад заложили школьники Тюменского района - участники акции "Сад Памяти"
13:24 06.05.2022Из-за природного пожара на трассе Курган - Тюмень  ограничено движение