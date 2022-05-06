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Тюменцам расскажут о боевом пути и судьбах фронтовых кинооператоров

Общество, 12:05 06 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Фильм о боевом пути и судьбах фронтовых кинооператоров Великой Отечественной войны покажут в Тюменском институте культуры 6 мая в 15 часов, сообщает пресс-служба вуза.

Их было 258 человек. Почти каждый был ранен, каждый второй - тяжело, каждый пятый погиб на передовой во время съёмок. Им не просто пришлось столкнуться с ужасами войны, они смогли найти в себе силы научиться работать в условиях этой новой жестокой реальности. Смогли ценой собственной жизни запечатлеть на киноплёнку и передать будущему поколению героический подвиг всего советского народа.

Перед началом фильма историк кино Наталья Соколова расскажет о том, как создавался новейший российский игровой фильм "Первый Оскар" (2022, режиссер Сергей Мокрицкий). В основе фильма реальные события: снятый в рекордные сроки документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой" режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой в истории "Оскара" награды за "Лучший документальный фильм".

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# кино , Наталья Соколова

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