Автобусная экскурсия по местам военного времени пройдет в Ялуторовске

| Фото: Комитета по культуре и туризму г. Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Комитета по культуре и туризму г. Ялуторовска во ВКонтакте

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Автобусная экскурсия по местам, связанным с событиями военного времени, пройдет в Ялуторовске 6 мая в 15 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала специалист по организационно-просветительской работе городского комитета по культуре и туризму Ольга Кузнецова.

Мероприятие стартует на Сретенской площади. Именно на ней 23 июня 1941 года прошел митинг, на котором объявили о начале Великой Отечественной войны. Участниками экскурсии станут ученики и жители города. Они узнают как формировались в Ялуторовске военные подразделения, как работали в тылу жители города.

По словам Ольги Кузнецовой, всего на фронта Великой Отечественной войны из Ялуторовского военкомата отправились 10 тыс. 210 бойцов, 4 тыс. 314 человек не вернулись домой.

Юлия Карандашева