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Военно-историческая реконструкция "Кенигсбергская весна" пройдет в Омутинском

Общество, 13:13 06 мая 2022

военно-исторический клуб «Сибирский рубеж» | Фото: военно-исторический клуб «Сибирский рубеж»

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Военно-историческая реконструкция "Кенигсбергская весна" пройдет в с. Омутинское, на перекрестке ул. Степная-Дзержинского 7 мая, начало в 11 часов.

По информации организаторов, более 60 человек станут участниками реконструкции. Зрители увидят бой, в котором используются макеты оружия и техника времен СССР.

Помимо боя зрители окунутся в детали фронтового быта, медсанбата. На месте события будет работать контрольно-пропускной пункт.

Реконструкцию проводит военно-исторический клуб "Сибирский рубеж" Тюмени при поддержке администрации Омутинского района и сельского центра культуры и досуга.

В 13 часов начнется выступление фронтовой агитбригады. Селяне получат возможность пообщаться с участниками реконструкции, посмотрят макеты оружия и технику, узнают, как в бою действовали расчеты минометов и пулеметов, сфотографироваться на память.

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# День Победы , реконструкция

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