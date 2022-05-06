Сиреневый сад заложили школьники Тюменского района - участники акции "Сад Памяти"

управление образования Тюменского района управление образования Тюменского района

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30 школьников Луговской школы Тюменского района стали участниками акции "Сад Памяти" 6 мая. Они высадили на территории учебного заведения 15 кустов сирени - будущий сиреневый сад.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник управления образования администрации Тюменского района Ольга Буторина.

"В акции участвовали учащиеся 7-11 классов, которые получили это почетное право за достижения в учебе, спорте, творчестве. Многие из них являются активистами школьной жизни. Заранее всех оповестили о непогоде, дети были одеты тепло, в дождевики", - говорит она.

Вместе со школьниками высадкой сирени занимались педагоги, представители местной администрации, Совета ветеранов. Перед этим в школе прошла торжественная линейка, на которой ведущие рассказали об акции "Сад Памяти", школьники вспомнили фронтовиков - жителей села, прочитали стихи о войне и Победе.

По словам Ольги Буториной, все 23 школы Тюменского района участвуют в акции по высадке деревьев, кустарников ко Дню Победы. В 2022 году у школ появятся яблони, сирень и молодые сосенки.

Напомним, акция "Сад Памяти" проходит ежегодно. По всей стране высаживают 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне.

Анжела Лебедева