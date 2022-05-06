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Александр Моор поздравил руководителей советов ветеранов Тюменской области с наступающим Днем Победы

Губернатор, 13:48 06 мая 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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С наступающим Днем Победы поздравил губернатор Александр Моор руководителей советов ветеранов Тюменской области во время встречи.

"Поблагодарил их за заботу о старшем поколении, активное участие в общественной жизни и патриотическое воспитание молодежи", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Александр Моор напомнил, что на сегодня в Тюменской области работают 54 ветеранские общественные организации.

"Очень много сделано по инициативе ветеранских организаций за последние годы: открыт памятник торпедному катеру "Комсомолец", мемориал "Вечная слава подвигу деревни", монумент "Мы победили", в Тобольске - монумент "Тоболяков Бессмертный полк" и "Стена народной памяти". В этом году были найдены родственники трех красноармейцев из Ялуторовского, Ишимского, Вагайского районов", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

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Председатель Тюменского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Степан Киричук отметил, что по итогам 2021 года Всероссийская организация ветеранов признала тюменцев лидерами в стране по многим направлениям деятельности. "Мы не только сохраняем традиции, но и осваиваем новые формы работы - например, идем со своими проектами в социальные сети. Что-то получается лучше, что-то - хуже, но наши ветераны - очень креативные люди", - сказал Степан Киричук.

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# Александр Моор , ветераны , День Победы

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