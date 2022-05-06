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Ветераны Великой Отечественной бесплатно летают рейсами Utair круглый год

Общество, 14:09 06 мая 2022

vk.com/utair | Фото: vk.com/utair

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Круглый год авиакомпания Utair бесплатно перевозит ветеранов Великой Отечественной войны по всем направлениям. Акция "Ветеран" действует 19 лет.

Воспользоваться ей могут также инвалиды боевых действий и бывшие узники концлагерей, сопровождающим таких пассажиров предоставляются скидки на билеты.

За время действия программы рейсами Utair летали более 13 тыс. человек. Для оформления авиабилета необходимо предъявить паспорт гражданина РФ, удостоверение ветерана или инвалида Великой Отечественной войны. Подробные условия программы здесь.

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# ветераны , ЮТэйр

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