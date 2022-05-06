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Тюменцев угостят кашей на полевой кухне в сквере Мужества

Общество, 14:54 06 мая 2022

Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

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Поесть солдатской каши в полевой кухне тюменцы смогут по завершению акции "Бессмертный полк" в сквере Мужества по ул. Минской, 96. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Сбор для сотрудников и студентов Тюменского госуниверситета на шествие "Бессмертного полка" будет организован с 9 часов на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Жители смогут пройти в шеренгах до площади 400-летия Тюмени или площади Памяти у технопарка.

Участие в акции доступно и в дистанционном формате. Для этого необходимо рассказать историю своего героя на официальном сайте движения.

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# Бессмертный полк , День Победы , полевая кухня

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