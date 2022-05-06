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Тобольские школьники на интерактивной площадке "Технофест" сняли ролик ко Дню Победы

Общество, 15:12 06 мая 2022

Детский технопарк "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум-Тобольск" во ВКонтакте

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8-классники тобольской школы №16 приняли участие в съемке видеоролика, посвященного Дню Победы. Запись ролика прошла на интерактивной площадке "Технофест" в детском технопарке "Кванториум-Тобольск".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель структурного подразделения детского технопарка в Тобольске Марина Каргина.

Школьники прочитали на камеру по строчке из стихотворения "Что такое День Победы". Педагог медиа студии "ВОбъективе" Андрей Соловьев провел для них мастер-класс. Он показал, как проходят съемки на специальном фоне - хромакее, как меняется фон у снятых видеофрагментов. Затем смонтировал ролик.

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Юлия Карандашева

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# 9 мая , День Победы , кванториум , Тобольск

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