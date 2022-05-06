Предприниматель из Тюменской области о нацистской идеологии на Украине: ее нельзя не замечать

| Фото: предоставлено Светланой Жуковой | Фото: предоставлено Светланой Жуковой

Почему Украина в течение восьми лет истребляла русских на Донбассе, зачем запретила русский язык в стране, где огромное количество русскоязычных граждан, и устроили "охоту на ведьм".

Свое недоумение высказала индивидуальный предприниматель, руководитель клининговой компании из с. Лопазного Сладковского района Светлана Жукова.

"С болью и удивлением смотрю по телевизору кадры того, как украинцы воспитывают малышей, с детсада настраивая их против русских, разучивают недопустимые лозунги. В детских лагерях Украины процветает нацизм, там ребят учат ненавидеть русских. Российское вещание там запрещено, а украинские СМИ внушают одну мысль: русские – это враги. Так быть не должно", - подчеркнула женщина.

Светлана Жукова разделяет и поддерживает решение о проведении спецоперации и считает, что российская армия в Донбассе и на Украине защищает свою страну.

Если бы российский президент и армия не хотели сохранить жизни мирных жителей, то спецоперация давно бы закончилась, считает предприниматель. Но у России другая задача – сберечь людей и уничтожить националистические батальоны.

Инна Кондрашкина