Тюменским предпринимателям помогут разработать план выхода на экспортные рынки

| Фото: из сообщества "Инвестиционное агентство Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Инвестиционное агентство Тюменской области" во ВКонтакте

Первое мероприятие акселерационной программы "Экспортный форсаж" пройдет в конференц-зале "Сибирь" технопарка в Тюмени 12 мая.

Программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса, формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта — от выбора рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижению издержек.

В рамках акселерационной программы "Экспортный форсаж" при поддержке наставников каждая компания разрабатывает план выхода на экспортные рынки.

В программе первого мероприятия: презентация, которую представят директор по организации обучения Школы экспорта АО РЭЦ Муталиб Курахов, оператор акселерационной программы Александр Толкачев. Своими впечатлениями поделится представитель компании-участника акселерационной программы 2021 года ООО "АЙРОНЭКС".

Итогом работы после всего курса программы, который продлится до августа, станет заключение участниками новых внешнеторговых контрактов по истечении 12 месяцев с даты вхождения в экспортную программу.