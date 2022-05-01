  • 11 мая 202211.05.2022среда
  • USD67,3843
    EUR71,0963
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменским предпринимателям помогут разработать план выхода на экспортные рынки

Экономика, 18:06 11 мая 2022

из сообщества "Инвестиционное агентство Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Инвестиционное агентство Тюменской области" во ВКонтакте

Первое мероприятие акселерационной программы "Экспортный форсаж" пройдет в конференц-зале "Сибирь" технопарка в Тюмени 12 мая.

Программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса, формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта — от выбора рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижению издержек.

В рамках акселерационной программы "Экспортный форсаж" при поддержке наставников каждая компания разрабатывает план выхода на экспортные рынки.

В программе первого мероприятия: презентация, которую представят директор по организации обучения Школы экспорта АО РЭЦ Муталиб Курахов, оператор акселерационной программы Александр Толкачев. Своими впечатлениями поделится представитель компании-участника акселерационной программы 2021 года ООО "АЙРОНЭКС".

Итогом работы после всего курса программы, который продлится до августа, станет заключение участниками новых внешнеторговых контрактов по истечении 12 месяцев с даты вхождения в экспортную программу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# предприниматели , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:16 11.05.2022Заводоуковский завод "ARANEO" признан экспортером года в Тюменской области
18:06 11.05.2022Тюменским предпринимателям помогут разработать план выхода на экспортные рынки
15:12 11.05.2022В Тюменской области определился лидер посевной кампании
13:12 11.05.2022В Тюмени на торги выставили два участка возле аэропорта Плеханово