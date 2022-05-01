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Тюменские наездники поспорят за медали областного чемпионата по конному спорту

Спорт, 17:45 11 мая 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 40 участников из Тюмени и Тюменского района продемонстрируют свой профессионализм в выездке в областном чемпионате и первенстве по конному спорту, которые пройдут в поселке Боровский с 12 по 14 мая, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Всадники покажут высшую школу верховой езды, мастерство дрессуры! Это способность лошади воспроизводить правильные движения на всех аллюрах – шаг, рысь, галоп. При этом задается различный темп", - пояснили организаторы.

В соревнованиях примут участие наездники от 14 лет и старше.

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12 мая соревнования начнутся в 11 часов, 13 и 14 мая в 9 часов. Вход свободный.

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# конный спорт , Тюменский район

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