Центральные улицы Тюмени перекроют 22 мая на время Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ"
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Улицы Республики и Ленина перекроют в Тюмени на время проведения Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ" 22 мая с 11 до 13 часов, сообщает городская администрация.
Движение закроют на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского; от ул. Республики до ул. Перекопской. Объехать можно по улица Перекопская, Чернышевского, Луначарского.
администрация Тюмени
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.