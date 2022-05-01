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Центральные улицы Тюмени перекроют 22 мая на время Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ"

Спорт, 09:11 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улицы Республики и Ленина перекроют в Тюмени на время проведения Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ" 22 мая с 11 до 13 часов, сообщает городская администрация.

Движение закроют на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского; от ул. Республики до ул. Перекопской. Объехать можно по улица Перекопская, Чернышевского, Луначарского.

администрация Тюмени

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# ограничение движения

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