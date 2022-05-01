В трех районах Тюменской области наиболее сложная обстановка с ландшафтными пожарами

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наиболее сложная обстановка с ландшафтными пожарами наблюдается в Тюменском, Аромашевском и Абатском районах 12 мая. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

В Тюменском районе действуют несколько очагов, но они локализованы и, если погода не изменится, то их смогут полностью ликвидировать. Однако, по словам Андрея Михновича, на территории сейчас идет большая рекреационная нагрузка, что увеличивает риски возникновения новых очагов возгорания. В Аромашевском районе также несколько ландшафтных пожаров, а в Абатске существует угроза перехода действующих природных пожаров с территории Омской области.

Самая благополучная обстановка сохраняется в Уватском районе. Руководитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности отметил, что северные территории только вступают в период летнего пожароопасного сезона, поэтому возгораний там практически нет.

"Несмотря на то, что обстановка у нас достаточно напряженная, мы в топ регионов со сложной обстановкой не входим. Если даже взять статистику по нашим соседям, то сложнее с пожарами в Курганской и Омской областях. У нас, несмотря на количество действующих очагов, обстановка управляемая", - добавил директор ведомства.

Отметим, по данным Тюменской авиабазы, на территории области действуют 13 очагов природных пожаров.

Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что за прошедшие сутки в регионе ликвидировано 19 ландшафтных пожаров на площади 205 га и 11 лесных пожаров на площади 671,4 га.

Виктория Макарова