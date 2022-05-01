Тюменский ученый объяснил, что больше всего влияет на продолжительность сна

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продолжительность сна в выходные отражает индивидуальную потребность в отдыхе, а не компенсацию недосыпания. К таким выводам пришли тюменские ученые и их иностранные коллеги, которые изучали факторы, влияющие на сон. Об этом сообщили в Тюменском государственном медицинском университете.

Исследование показало, что на потребность во сне и на его продолжительность влияет множество биологических и экологических факторов.

"В их числе - чувствительность к свету, возраст, пол, гены, в том числе выработка мелатонина, сезон и широта", - рассказал соавтор, заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Тюменского государственного медицинского университета Денис Губин.

Вместе с тем, он обозначил и влияние социальных факторов, которые корректируют нашу биологическую потребность во сне. Прежде всего, это напряжение и стресс. А им больше всего подвержены "совы" и дети.

Соответственно, рекомендуемая продолжительность сна требует индивидуализации, например, следует принимать во внимание генотип и возраст, считают ученые.