Александр Моор: на поджигателей травы и леса заведено 11 уголовных дел

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ландшафтные пожары тушат в восьми районах Тюменской области, в четырех – лесные. Задействовано 648 человек личного состава и 166 единиц техники. Большинство возгораний ликвидируется в первые сутки.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем Telegram-канале.

"На поджигателей уже заведено 11 уголовных дел. Они ответят по всей строгости закона. На территории, где складывается особенно напряженная обстановка, оперативно перебрасываем дополнительные силы. Так, в Упоровский район сегодня для борьбы со стихией прибыли 43 сотрудника лесопожарных формирований и три единицы техники", - сказал глава региона.

Ежедневно задействовано не менее четырех вертолетов с водосливными устройствами. Принято решение привлечь для тушения МИ-26, который прилетит из Сургута и сразу направится в Тюменский район. За раз этот вертолет может сбросить около 15 тонн воды, отметил Моор.

По словам губернатора, все службы работают в усиленном режиме. Обстановка остается напряженной. В Тюменской области действует особый противопожарный режим.

"Убедительно прошу вас не выезжайте в лес, не разводите костры, и не пускайте палы. Это может закончиться трагедией", - призвал Александр Моор.