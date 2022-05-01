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Из тюменского реабилитационного центра "Красная гвоздика" эвакуируют людей

Происшествия, 18:58 13 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принято решение об эвакуации людей из реабилитационного центра "Красная гвоздика" в районе д. Криводаново в Тюменском районе. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента социального развития региона Лариса Спицына.

Такая мера связана с наличием угрозы возможного распространения лесного пожара. Будет эвакуировано 126 человек, жители Тюмени - к себе домой, остальные разместятся в "Градостроителе".

Транспорт для эвакуации подготовили заранее, на случай возникновения угрозы. Людей также заранее накормили ужином.

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# Градостроитель , Красная гвоздика , пожароопасный сезон

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