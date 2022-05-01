Из тюменского реабилитационного центра "Красная гвоздика" эвакуируют людей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принято решение об эвакуации людей из реабилитационного центра "Красная гвоздика" в районе д. Криводаново в Тюменском районе. Об этом сообщила пресс-секретарь департамента социального развития региона Лариса Спицына.

Такая мера связана с наличием угрозы возможного распространения лесного пожара. Будет эвакуировано 126 человек, жители Тюмени - к себе домой, остальные разместятся в "Градостроителе".

Транспорт для эвакуации подготовили заранее, на случай возникновения угрозы. Людей также заранее накормили ужином.