Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Международным днем семьи

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Семья - это опора и для каждого человека, и для страны. Сохранение традиционных ценностей, поддержка семей - главные ориентиры и приоритеты государственной политики России и Тюменской области.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Международным днем семьи.

В регионе проживают более 250 тысяч семей с детьми: их количество выросло почти в 1,5 раза за последние 10 лет. Почти половина из них - более 110 тысяч семей – молодые. В три раза больше стало многодетных семей - сегодня их свыше 30 тысяч. А детей в регионе – более 375 тысяч.

Медалями "Материнская слава" награждены 11 женщин, а "Отцовская доблесть" - 10 мужчин в 2021 году. Всего региональными наградами отмечены 400 матерей и 98 отцов.

"Дорогие земляки, желаю вам семейного счастья и любви, благополучия, чувствовать каждый день заботу близких и дарить ее в ответ", - сказал Александр Моор.