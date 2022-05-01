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Тюменца задержали с 65 свертками мефедрона

Происшествия, 13:28 16 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летнего тюменца задержали полицейские по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы обследовали ул. Октябрьскую и заметили подозрительного мужчину. Увидев полицейских, тот поспешил скрыться. Патрулирующие решили его задержать и досмотреть. При свидетелях у ранее судимого безработного гражданина полицейские изъяли пакет с неизвестным порошкообразным веществом. Он объяснил, что приобрел наркотик для личного употребления.

В ходе расследования установлено, что недалеко от места задержания подозреваемый оборудовал тайник, откуда изъяли 65 свертков наркотиков, расфасованных на разовые дозы. Экспертиза показала, что это мефедрон массой 65 гр.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.

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# мефедрон , синтетические наркотики , УМВД России по Тюменской области

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