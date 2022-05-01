Тюменца задержали с 65 свертками мефедрона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летнего тюменца задержали полицейские по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы обследовали ул. Октябрьскую и заметили подозрительного мужчину. Увидев полицейских, тот поспешил скрыться. Патрулирующие решили его задержать и досмотреть. При свидетелях у ранее судимого безработного гражданина полицейские изъяли пакет с неизвестным порошкообразным веществом. Он объяснил, что приобрел наркотик для личного употребления.

В ходе расследования установлено, что недалеко от места задержания подозреваемый оборудовал тайник, откуда изъяли 65 свертков наркотиков, расфасованных на разовые дозы. Экспертиза показала, что это мефедрон массой 65 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Он заключен под стражу.